Десна – Карпати: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Чернігівська "Десна" в 6-у турі чемпіонату України прийме львівські "Карпати". Переглянути поєдинок в Україні можна по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.
Матч шостого туру чемпіонату України "Десна" – "Карпати" відбудеться у п'ятницю, 30-го серпня. Початок гри о 19:00.
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Поєдинок "Десна" – "Карпати" футбольні вболівальники зможуть переглянути на телеканалі УНІАН.
Також трансляція матчу з Чернігова буде доступна на сайті телеканалу УНІАН за цим посиланням.
Десна – Карпати – онлайн-трансляція
Результат матчу "Десна" – "Карпати" читайте на сайті Спорт24.
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