"Десна" вдома перемогла "Карпати": відеоогляд матчу

102 Читать новость на русском
Десна – Карпати: огляд та відео голів матчу - 14 квітня 2019 - УПЛ 2018/19
Десна – Карпати: результат матчу та відео голів

Лідер другої шістки УПЛ – чернігівська "Десна" – приймала на власному полі львівські "Карпати". І перемогла суперників.

Десна – Карпати 2:1
Голи: Картушов, 8, Д. Фаворов, 72 (пен) – Швед, 19

"Десна" вийшла вперед доволі швидко. Вже на 8-ій хвилині Єгор Картушов відкрив рахунок у матчі після пасу з флангу від Артема Фаворова. При цьому гравець "Десни" у цьому моменті залишився без опіки у штрафному майданчику "Карпат".

Подивіться, як "Шахтар" розгромив "Зорю" у матчі УПЛ

Відповіли на це "Карпати" свої голом на 19-ій хвилині. Мар'ян Швед отримав пас перед штрафним майданчиком, та потужно пробив у дальній кут воріт. Євген Паст проґавив момент удару та до м'яча не дотягнувся.

Загалом команди видали рівну гру, тож нічия за підсумками першого тайму була цілком закономірною. Хоча обидві команди могли вийти вперед. У "Десни" небезпечним ударом відзначився Андрій Богданов. Гості на це відповіли ударом після кутового.

Рівна гра продовжилася і у другому таймі. Команди створювали моменти біля воріт один одного. Тож Євген Паст та Максим Кучинський мали чимало роботи.

Читайте також: Збірна України з футболу хоче провести спаринг перед відбором до Євро-2020: хто суперник

Та забити переможний гол вдалося саме гостям. На 72-ій хвилині Ніка Сандохадзе збив у власному штрафному Богданова, і арбітр матчу Катерина Монзуль призначила пенальті. Удар з точки чітко реалізував Денис Фаворов.

"Десна" перемагає та залишається на першій позиції у другій шістці. Натомість "Карпати" і надалі на четвертій позиції.

blog_ava
Напад на автомобіль посла України у Британії: очевидці розповіли несподівані деталі
сьогодні
6247
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ ФК Карпати ФК Десна
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Пілоти Mercedes виграли гран-прі Китаю, Феттель лише третій
сьогодні 15:51 Пілоти Mercedes виграли гран-прі Китаю, Феттель лише третій
67
"Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів
13 квітня 21:20 "Олександрія" без проблем здолала "Львів" на виїзді: відео голів
345
Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
13 квітня 18:18 Російський футболіст забив кумедний гол з 30 метрів у власні ворота: відео
8696
Збірна України з футболу хоче провести спаринг перед відбором до Євро-2020: хто суперник
13 квітня 16:44 Збірна України з футболу хоче провести спаринг перед відбором до Євро-2020: хто суперник
508
Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
13 квітня 07:53 Василь Ломаченко – Ентоні Кролла: відео бою
8391
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук