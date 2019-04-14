"Десна" вдома перемогла "Карпати": відеоогляд матчу

Лідер другої шістки УПЛ – чернігівська "Десна" – приймала на власному полі львівські "Карпати". І перемогла суперників.

Десна – Карпати 2:1

Голи: Картушов, 8, Д. Фаворов, 72 (пен) – Швед, 19

"Десна" вийшла вперед доволі швидко. Вже на 8-ій хвилині Єгор Картушов відкрив рахунок у матчі після пасу з флангу від Артема Фаворова. При цьому гравець "Десни" у цьому моменті залишився без опіки у штрафному майданчику "Карпат".

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Відповіли на це "Карпати" свої голом на 19-ій хвилині. Мар'ян Швед отримав пас перед штрафним майданчиком, та потужно пробив у дальній кут воріт. Євген Паст проґавив момент удару та до м'яча не дотягнувся.

Загалом команди видали рівну гру, тож нічия за підсумками першого тайму була цілком закономірною. Хоча обидві команди могли вийти вперед. У "Десни" небезпечним ударом відзначився Андрій Богданов. Гості на це відповіли ударом після кутового.

Рівна гра продовжилася і у другому таймі. Команди створювали моменти біля воріт один одного. Тож Євген Паст та Максим Кучинський мали чимало роботи.

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Та забити переможний гол вдалося саме гостям. На 72-ій хвилині Ніка Сандохадзе збив у власному штрафному Богданова, і арбітр матчу Катерина Монзуль призначила пенальті. Удар з точки чітко реалізував Денис Фаворов.

"Десна" перемагає та залишається на першій позиції у другій шістці. Натомість "Карпати" і надалі на четвертій позиції.