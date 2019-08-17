Десна – Колос: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У суботу, 17-го серпня, чернігівська "Десна" приймає "Колос" в рамках четвертого туру УПЛ. Переглянути матч між командами можна по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Матч четвертого туру чемпіонату України "Десна" – "Колос" відбудеться у суботу, 17-го серпня. Початок гри о 17:00.

Читайте також: "Ворскла" та "Дніпро-1" зіграли в результативну нічию в Полтаві, Кравченко був вилучений

Поєдинок "Десна" – "Колос" футбольні вболівальники зможуть переглянути на телеканалі УНІАН.

Також трансляція матчу з Чернігова буде доступна на сайті телеканалу УНІАН за цим посиланням.

Десна – Колос – онлайн-трансляція

На цей момент у турнірній таблиці "Десна" на четвертому місці. Чернігівці виграли два поєдинки при одній поразці. Стільки ж очок, як і "Десна" набрав "Колос". Однак "сіверяни" випереджають "колосків" за додатковими показниками.

Результат матчу "Десна" – "Колос" – читайте на сайті Спорт24.