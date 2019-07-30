"Львів" вирвав перемогу в "Десни": відео

У першому турі чемпіонату України в Чернігові зіграли "Десна" та "Львів". Поєдинок між командами завершився несподіваною перемогою львів'ян.

Десна – Львів 1:2

Голи: Д. Фаворов, 30 – Пернамбуко, 53, Альваро, 86

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У минулому сезоні "Львів" та "Десна" зустрічалися тільки двічі. У Львові перемогу з рахунком 3:1 відсвяткувала "Десна", а в Чернігові львів'яни помстилися, перемігши 1:0. Цього разу "Десна" хотіла потішити рідних вболівальників удома.

Перший момент у матчі на 13 хвилині мав Володимир Адамюк. Оборонець після кутового отримав шанс пробити з меж штрафного, але м'яч після його пострілу полетів значно вище воріт.

На 19 хвилині свій шанс мала "Десна". Олександр Філіпов обігрався з партнерами й дуже потужно пробив у дальній кут обвідним ударом. Нападнику забракло декількох сантиметрів, щоб відзначитися. Через вісім хвилин Мостовий на підступах до штрафного гостей перехопив м'яч і дуже потужно пробив. Бандура був готовий до пострілу й забрав м'яч.

Та на 30 хвилині "Десна" таки досягла свого. "Сіверяни" розіграли кутовий, Богданов зробив подачу до штрафного, яку замкнув Денис Фаворов – 1:0.

Через декілька хвилин "Десна" могла закріпити перевагу. Філіпов елегантно посадив на "п'яту" точку оборонців "містян" й віддав пас на Картушова. Єгор довго не думав і потужно пробив, але влучив у захисників. Перший тайм завершився з рахунком 1:0.

По перерві гостям вдалося відновити паритет. Владислав Приймак, хоч і українець, але зіграв у стилі бразильця. Захисник віддав елегантний пас п'ятою на Пернамбуко, який забив перший гол "Львова" у новому сезоні.

На 60 хвилині свій шанс мав Братков. Він з близької відстані пробив вище воріт. Через 5 хвилин міг забивати Шина. Футболіст "Львова" отримав м'яч на лівому фланзі, змістився в центр і пробив поруч зі штангою.

На 66 хвилині на полі з'явився Владислав Калітвінцев і відразу створив декілька гострих моментів. Спершу Владислав вийшов на ударну позиції, але пробив надто слабо. Згодом футболіст "Десни" обіграв суперника на фланзі, увійшов у штрафну та віддав точний пас на партнера. Але Філіпов не замкнув простріл Владислава.

"Львів", який активно провів другий тайм, був винагороджений наприкінці матчу. Альваро отримав чудову передачу від Абнера й вирвав перемогу для "Львова".

"Десна" не встигла відігратися, хоча рефері компенсував чотири хвилини.

Чемпіонат України стартував ще в неділю, 28-го липня. "Зоря" в першому турі перемогла "Ворсклу" у Полтаві.

Десна – Львів – відеоогляд матчу