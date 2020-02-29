"Десна" розгромила "Маріуполь" і скоротила відставання від "Динамо": відео

"Десна" розгромила "Маріуполь" у рамках 20 туру чемпіонату України. Поєдинок між клубами відбувся 29 лютого і завершився перемогою чернігівців з різницею у чотири голи.

Десна – Маріуполь 4:0

Голи: Тотовицький, 12, 21, Філіппов, 58 (пен), Калітвінцев, 90+2

До теми: Десна – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу УПЛ

"Десна", після того як дала бій "Шахтарю" у попередньому турі, 29 лютого приймала у чемпіонаті України "Маріуполь". Команда Олександра Рябоконя веде боротьбу за нагороди УПЛ, тому зобов'язана була перемагати "азовців".

Уже на 6 хвилині гри "сіверяни" створили перший гострий момент. Гальчук здійснив чудовий сейв після небезпечного штрафного від Калітвінцева. "Азовці" відповіли ударом Дава, який парирував Паст.

На 12 хвилині територіальна перевага господарів матеріалізувалася у гол. Після подачі з кута поля Тотовицький знайшов шанс для удару й переправив м'яч у ворота.

Відео першого голу Тотовицького

На 20 хвилині "Десна" була близькою, щоб подвоїти перевагу. Та Гальчук відбив удар Калітвінцева у нижній кут. Гол назрівав і на 21 хвилині "сіверяни" таки подвоїли перевагу.

Знову після подачу кутового гості не втримали Тотовицького й ексгравець "Маріуполя" оформив дубль.

Відео другого голу Тотовицького

До завершення тайму "Маріуполь" так і не спромігся відповісти небезпечним моментом.

На початку другого тайму підопічні Рябоконя продовжували домінувати. Гальчук двічі врятував партнерів після ударів Кузика та Мостового.

Однак на 58 хвилині воротар "Маріуполя" був поза справами. Філіппов заробив пенальті та реалізував стандартне положення – 3:0.

Відео голу Філіппова

Різниця у три голи дозволила "Десні" грати у своє задоволення. Підопічні Рябоконя створили ще декілька моментів біля воріт Гальчука, але останній гол у матчі провели у компенсований час.

Футболісти чернігівського клубу провели атаку правим флангом: Конопля прострілив на Калітвінцева і той переправив м'яч у порожні ворота – розгромна перемога 4:0.

Після 20 туру "Десна" продовжить утримувати 4-у сходинку. Однак відставання "чернігівців" від "Динамо", яке на другій сходинці, тепер складає всього 3 очки.

"Маріуполь" зберіг сьоме місце. Однак за два тури до завершення другого кола УПЛ "азовці" ризикують не потрапити у топ-6.

Турнірна таблиця УПЛ