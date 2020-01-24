24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

"Десна" підписала першого в історії легіонера – він протистояв збірній України

115 Читать новость на русском
Йоонас Тамм перейшов в "Десну" / ФК "Десна"

У складі чернігівської Десни з’явився перший легіонер – контракт з клубом підписав гравець збірної Естонії Йоонас Тамм.

Центральний захисник (хоча дехто дає інформацію, що він може зіграти й нападника), вже приєднався до команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Контракт підписано за схемою 1,5+1, повідомляється на офіційному сайті клубу.

До слова: Трансфери команд УПЛ: зима 2020

В "Десні" Йоонас буде виступати під номером "4".

Йоонас Тамм (Joonas Tamm) народився 2 лютого 1992 року в місті Таллінн. В його кар’єрі були естонські "Тулевік" та "Флора", італійська "Сампдорія", шведські "Норчеппінг", "Сільвія" та "Треллеборг", норвезький "Сарпсборг" та польска "Корона". Останнім його клубом був "Ліллестрьом" з Норвегії, звідки він і перейшов до "Десни".

За збірну Естонії зіграв 31 матч. Забив три голи. Всі вони були забиті в одному матчі – в матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2018 року проти Гібралтару на виїзді. Тоді збірна Естонії перемогла 0:6. Був у заявці на матч збірної України проти Естонії 14 листопада 2019 року. Однак на поле так і не вийшов.

Варто відзначити, що "Десна" активно працює на трансферному ринку. Команда підписала півзахисників Олексія Гуцулчка з "Карпат" та Андрія Тотовицького з "Шахтаря", до клубу повернувся Леван Арвеладзе, що виступав у "Зорі". З луганського клубу до "сіверян" перейшов і нападник Пилип Будківський.

Зарплата керівника Укрпошти вища, ніж у президента США: пояснення Смілянського
сьогодні
7747
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Трансфери ФК Десна Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 07:39 "Ліверпуль" був близький до втрати очок у матчі з "Вулверхемптоном", але вирвав перемогу – відео
Ігор Саджениця 1181
23 січня 22:02 Як вибрати правильний час для бігу, щоб краще схуднути
Софія Кулай 1261
23 січня 21:37 Футбол – це Європа, а не Росія чи Україна, – легенда збірної України
Вісент Луїс 1137
23 січня 19:25 Денні Гарсія – чемпіон світу у двох вагових категоріях, суперник Івана Редкача
Андрій Тудовші 617
23 січня 18:58 Світоліна виконала неймовірний удар на Australian Open, який шокував її саму: відео
Юрій Семенюк 3682
Новини
Більше новин
Залиште відгук