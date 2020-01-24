"Десна" підписала першого в історії легіонера – він протистояв збірній України

У складі чернігівської Десни з’явився перший легіонер – контракт з клубом підписав гравець збірної Естонії Йоонас Тамм.

Центральний захисник (хоча дехто дає інформацію, що він може зіграти й нападника), вже приєднався до команди на навчально-тренувальному зборі в Туреччині. Контракт підписано за схемою 1,5+1, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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В "Десні" Йоонас буде виступати під номером "4".

Йоонас Тамм (Joonas Tamm) народився 2 лютого 1992 року в місті Таллінн. В його кар’єрі були естонські "Тулевік" та "Флора", італійська "Сампдорія", шведські "Норчеппінг", "Сільвія" та "Треллеборг", норвезький "Сарпсборг" та польска "Корона". Останнім його клубом був "Ліллестрьом" з Норвегії, звідки він і перейшов до "Десни".

За збірну Естонії зіграв 31 матч. Забив три голи. Всі вони були забиті в одному матчі – в матчі кваліфікації Чемпіонату світу 2018 року проти Гібралтару на виїзді. Тоді збірна Естонії перемогла 0:6. Був у заявці на матч збірної України проти Естонії 14 листопада 2019 року. Однак на поле так і не вийшов.

Варто відзначити, що "Десна" активно працює на трансферному ринку. Команда підписала півзахисників Олексія Гуцулчка з "Карпат" та Андрія Тотовицького з "Шахтаря", до клубу повернувся Леван Арвеладзе, що виступав у "Зорі". З луганського клубу до "сіверян" перейшов і нападник Пилип Будківський.