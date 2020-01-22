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"Десна" підписала талановитого півзахисника "Шахтаря", який забивав хет-трик у ворота "гірників"

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Андрій Тотовицький перейшов у "Десну" / ФК "Шахтар"

Чернігівська "Десна" підсилила лінію півзахисту. Команда підписала забивного півзахисника Андрія Тотовицького із "Шахтаря".

Як вказано на сайті "Десни", термін дії контракту – два роки. Ігровий номер Андрій, як і решта новачків, обере вже за кілька днів.

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Попри те, що гравець є вихованцем "Шахтаря". за донецьку команду гравець провів вкрай мало матчів. У 2013 році його віддали в оренду в маріупольський "Іллічівець".  Там він провів півтора сезону, взимку 2014 року перейшовши в луганську "Зорю" на правах оренди. Там він провів і сезон 2015/16.

І саме в останньому матчі цього сезону 15 травня 2016 року його "Зоря" грала на виїзді проти "Шахтаря" (хоча сам матч відбувся в Запоріжжі). Тотовицький вийшов на поле на початку другого тайму та до кінця гри оформив хет-трик. А "Зоря" перемогла 3:2.

Відеоогляд матчу Шахтар – Зоря з хет-триком Тотовицького

Сезон 2016/17 розпочав у "Шахтарі", і навіть зіграв один матч, після чого відправився в оренду в бельгійський "Кортрейк". Там зіграв в 21 матчі, забивши 5 голів. По поверненні на нього знову чекала оренда в "Маріуполь".

Сезон 2019/20 Тотовицький провів у "Шахтарі". Однак так і не зіграв у жодному матчі за команду. 

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери Шахтар ФК Десна
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