Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Десна - Шахтар: дивитися онлайн матч 22 вересня 2019 - УПЛ
Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України / shakhtar.com

"Десна" в рамках восьмого туру чемпіонату України приймає донецький "Шахтар". Матч лідерів чемпіонату України можна переглянути по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу 8-го туру УПЛ "Десна" – "Шахтар" в Україні відбудеться на телеканалі "2+2". Початок трансляції о 13:55. Поєдинок розпочнеться о 14:00.

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Матч "Десна" – "Шахтар" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за цим посиланням.

Десна – Шахтар – онлайн-трансляція

"Десна" та "Шахтар" є лідерами чемпіонату України. "Гірники" виграли всі сім поєдинків та набрали 21 бал. "Десна" з 14 очками розміщується на другій сходинці.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар УПЛ ФК Десна
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