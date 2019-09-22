Десна – Шахтар: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
"Десна" в рамках восьмого туру чемпіонату України приймає донецький "Шахтар". Матч лідерів чемпіонату України можна переглянути по телебаченню, а також онлайн на сайті Спорт24.
Телетрансляція матчу 8-го туру УПЛ "Десна" – "Шахтар" в Україні відбудеться на телеканалі "2+2". Початок трансляції о 13:55. Поєдинок розпочнеться о 14:00.
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Матч "Десна" – "Шахтар" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за цим посиланням.
Десна – Шахтар – онлайн-трансляція
"Десна" та "Шахтар" є лідерами чемпіонату України. "Гірники" виграли всі сім поєдинків та набрали 21 бал. "Десна" з 14 очками розміщується на другій сходинці.
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