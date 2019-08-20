Девіч офіційно повернувся у колишню команду

Сербський українець Марко Девіч офіційно знайшов собі нове місце роботи. Нападник став гравцем футбольного клубу "Вождовац" із Сербії.

Угода між сторонами розрахована до кінця сезону, інформує сайт сербської команди.

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Я хочу допомогти молодим гравцям розвиватися в правильному напрямку, і я завжди готовий дати пораду або що-небудь ще, що може допомогти їм надалі, а також є хорошим прикладом як на полі, так і за його межами. Я хочу, щоб ми всі разом отримали кращий результат, і мені не терпиться зіграти за "Вождовац",

– прокоментував свій перехід Девіч.

35-річний футболіст грав за "Вождовац" у 2004 році, а взимку 2005 року він перейшов у луцьку "Волинь". У 2006 році Девіч перейшов у "Металіст" і став легендою харківського клубу. Також Марко грав за "Шахтар".

Минулий сезон Девіч провів у "Сабаху", зіграв у 21 матчі, забив 8 голів і зробив одну результативну передачу

"Вождовац" зараз йде на 10-му місці в чемпіонаті Сербії.

Марко Девіч також провів 35 матчів за національну збірну України з футболу. У його активі сім голів.