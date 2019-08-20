Девіч офіційно повернувся у колишню команду

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Марко Девіч
Марко Девіч / fkvozdovac.rs

Сербський українець Марко Девіч офіційно знайшов собі нове місце роботи. Нападник став гравцем футбольного клубу "Вождовац" із Сербії.

Угода між сторонами розрахована до кінця сезону, інформує сайт сербської команди.

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Я хочу допомогти молодим гравцям розвиватися в правильному напрямку, і я завжди готовий дати пораду або що-небудь ще, що може допомогти їм надалі, а також є хорошим прикладом як на полі, так і за його межами. Я хочу, щоб ми всі разом отримали кращий результат, і мені не терпиться зіграти за "Вождовац",
– прокоментував свій перехід Девіч.

35-річний футболіст грав за "Вождовац" у 2004 році, а взимку 2005 року він перейшов у луцьку "Волинь". У 2006 році Девіч перейшов у "Металіст" і став легендою харківського клубу. Також Марко грав за "Шахтар".

Минулий сезон Девіч провів у "Сабаху", зіграв у 21 матчі, забив 8 голів і зробив одну результативну передачу

"Вождовац" зараз йде на 10-му місці в чемпіонаті Сербії.

Марко Девіч також провів 35 матчів за національну збірну України з футболу. У його активі сім голів.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери
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