Девіда Бекхема позбавили водійських прав та оштрафували
Колишній футболіст Девід Бекхем наступні півроку не зможе сам користуватися автомобілем – його позбавили водійських прав. І наклали чималий штраф.
21 листопада 2018 року перехожі у центрі Лондона помітили, як Девід Бекхем за кермом свого Bentley користується мобільним телефоном. При цьому смартфон лежав у нього на колінах під час руху авто.
До слова: У Лос-Анджедесі встановили пам'ятник Девіду Бекхему
Відтак суд вирішив за таке порушення позбавити Девіда Бекхема посвідчення водія на шість місяців. Попри те, що рух автомобілів у той час був повільним. Окрім того, він повинен заплатити 750 фунтів стерлінгів штрафу.
Таке серйозне покарання пов'язано з тим, що це вже шостий штраф для Девіда Бекхема. Якщо екс-футболіст ще шість разів порушить правила дорожнього руху, в нього можуть забрати посвідчення водія назавжди.
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