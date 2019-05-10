Девіда Бекхема позбавили водійських прав та оштрафували

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Девід Бекхем
Девід Бекхем / Getty Images

Колишній футболіст Девід Бекхем наступні півроку не зможе сам користуватися автомобілем – його позбавили водійських прав. І наклали чималий штраф.

21 листопада 2018 року перехожі у центрі Лондона помітили, як Девід Бекхем за кермом свого Bentley користується мобільним телефоном. При цьому смартфон лежав у нього на колінах під час руху авто.

До слова: У Лос-Анджедесі встановили пам'ятник Девіду Бекхему

Відтак суд вирішив за таке порушення позбавити Девіда Бекхема посвідчення водія на шість місяців. Попри те, що рух автомобілів у той час був повільним. Окрім того, він повинен заплатити 750 фунтів стерлінгів штрафу.

Таке серйозне покарання пов'язано з тим, що це вже шостий штраф для Девіда Бекхема. Якщо екс-футболіст ще шість разів порушить правила дорожнього руху, в нього можуть забрати посвідчення водія назавжди.

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Теги: Спорт Футбол LifeStyle Новини Спорту
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