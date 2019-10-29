Непереможний американець проведе дебютний поєдинок у дивізіоні Ломаченка
Екс-чемпіон світу в напівлегкій вазі Джервонта Девіс офіційно дебютує в легкій вазі в поєдинку проти кубинця Юріоркіса Гамбоа.
Цю інформацію підтвердив сам Джервонта Девіс в Twitter.
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Поєдинок пройде 28 грудня в Атланті. На кону бою буде стояти звання регулярного чемпіона світу в легкій вазі за версією WBA.
Останній бій американець провів у кінці липня, коли нокаутом переміг панамця Рікардо Нуньєса і захистив чемпіонський титул WBA. У вересні стало відомо, що Джервонта піднявся у ваговій категорії і відмовився від звання чемпіона світу за версією WBA в першій легкій вазі.
Гамбоа в липні нинішнього року в другому раунді нокаутував пуерториканця Романа Мартінеса.
Що відомо про протистояння Ломаченко – Девіс
Наприкінці 2018 року Ломаченко, говорячи про свої плани, заявив, що його цікавить бій з непереможним американцем Джервонтою Девісом. Причиною інтересу українця стали різкі заяви Девіса. Василь навіть сказав, що готовий битися з американцем безкоштовно.
Девіс же пригрозив Ломаченку, що в разі їхньої зустрічі в рингу він відправить Василя на пенсію. Також Джервонта пригрозив українцю ударом, як у Деонтея Уайлдера.
Поки свій останній бій Джервонта провів 28 липня й переміг панамця Рікардо Нуньєса. Ломаченко 31-го серпня рішенням суддів здолав Люка Кемпбела.