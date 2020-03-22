Девіс посміявся та спародіював ритуал українця Ломаченка: відео
Чемпіон світу за версією WBА у 2019 році Джервонта Девіс побачив ритуал українського боксера Василя Ломаченка та вирішив спародіювати його, записавши це на відео.
Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) під час свого тренування спародіював Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).
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Українець перед своїми поєдинками підстрибує в кутку рингу, це вже стало його ритуалом.
Ритуал Ломаченка
За плечима українця на поточний момент чемпіонства в трьох дивізіонах і якщо йому вдасться перемогти Теофімо Лопеса, то Ломаченко з чотирма поясами стане абсолютом легкої ваги.
Головне досягнення Девіса в кар'єрі є чемпіонський пояс у ваговій категорії 59 кг.
Девіс вирішив посміятися та зняв пародію на цей ритуал українця.
Ритуал Ломаченка у виконанні Девіса дивіться відео:
- Професіональну кар'єру боксера розпочав 2013 року.
- У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі і перейшов у легку вагу.
- Також боксер має прізвище "Танк" та славиться скандалами і проваленими зважуваннями. Якщо Ломаченко зазвичай мовчазний і скромний, то Джервонта – це повна протилежність. Саме з цієї причини такої поєдинок викличе величезний ажіотаж у публіки, якщо він відбудеться.
- Інтереси американця представляє Флойд Мейвезер-молодший, що робить їх протистояння ще цікавішим.
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