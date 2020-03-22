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Девіс посміявся та спародіював ритуал українця Ломаченка: відео

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Ломаченко – Девіс / vbetnews.com

Чемпіон світу за версією WBА у 2019 році Джервонта Девіс побачив ритуал українського боксера Василя Ломаченка та вирішив спародіювати його, записавши це на відео.

Чемпіон WBA Regular в легкій вазі Джервонта Девіс (23-0, 22 КО) під час свого тренування спародіював Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

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Українець перед своїми поєдинками підстрибує в кутку рингу, це вже стало його ритуалом.


Ритуал Ломаченка

За плечима українця на поточний момент чемпіонства в трьох дивізіонах і якщо йому вдасться перемогти Теофімо Лопеса, то Ломаченко з чотирма поясами стане абсолютом легкої ваги.

Головне досягнення Девіса в кар'єрі є чемпіонський пояс у ваговій категорії 59 кг.

Девіс вирішив посміятися та зняв пародію на цей ритуал українця.

Ритуал Ломаченка у виконанні Девіса дивіться відео:

  • Професіональну кар'єру боксера розпочав 2013 року.
  • У вересні 2019 року Девіс відмовився від титулу суперчемпіона WBA у другій напівлегкій вазі і перейшов у легку вагу.
  • Також боксер має прізвище "Танк" та славиться скандалами і проваленими зважуваннями. Якщо Ломаченко зазвичай мовчазний і скромний, то Джервонта – це повна протилежність. Саме з цієї причини такої поєдинок викличе величезний ажіотаж у публіки, якщо він відбудеться.
  • Інтереси американця представляє Флойд Мейвезер-молодший, що робить їх протистояння ще цікавішим.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Василь Ломаченко Бокс
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