Еміліано Сала міг опинитися в "Динамо" / ФК "Нант"

Загиблий в авіакатастрофі ексфорвард "Нанта" Еміліано Сала був в трансферному шорт-листі київського "Динамо". Нападник загинув у трагедії, яка сталася у січні 2019 року.