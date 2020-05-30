"Динамо" хотіло підписати нападника, який загинув у авіакатастрофі
Загиблий в авіакатастрофі ексфорвард "Нанта" Еміліано Сала був в трансферному шорт-листі київського "Динамо". Нападник загинув у трагедії, яка сталася у січні 2019 року.
Про це повідомив YouTube-канал "ТаТоТаке" під час останнього прямого ефіру.
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За інформацією джерела, аргентинець міг опинитися в столичному клубі ще до трагічного переїзду в "Кардіфф".
Відео моменту на 32:15
Трагедія Еміліано Сали: головне
- Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою.
- Перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.
- Після повідомлення про зникнення літака, було розпочато рятувальну операцію. Однак вона ускладнювалася через погані погодні умови, а також через те, що область пошуків була доволі великою.
- 24 січня поліція офіційно припинила операцію з пошуків зниклого літака. Причиною стало те, що шансів знайти вцілілими Еміліано Сала та Дейва Ібботсона майже не було.
- Після цього пошуками зайнялися приватні рятувальники. Вони й виявили уламки літака. У четвер, 7 лютого, рятувальники змогли витягти тіло з уламків затонулого в Ла-Манші літака.
- У п'ятницю, 8 лютого, поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст.
- 11 лютого експерти назвали причину смерті Еміліано Сала.
- ФІФА зобов'язав "Кардіфф" заплатити частину трансферу за загиблого гравця.
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