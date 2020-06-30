"Динамо" отримало підсилення перед матчем з "Шахтарем"
"Динамо" 4-го липня зіграє проти "Шахтаря" у рамках 29 туру УПЛ. З лазарету київського клубу надійшли позитивні новини, адже від травми відновився Микита Бурда.
Кадрова ситуація "Динамо"
Центральний захисник Микита Бурда повернувся до загальної групи. Про це повідомляє сайт "Динамо".
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Бурда на цьому тижні вже тренується без обмежень. Микита повністю відновився і готується до матчу з "Шахтарем".
Травмовані гравці
Через мікротравми матч з "Десною" пропустили захисники Віталій Миколенко та Денис Попов.
У Віталія пошкодження передньої поверхні стегна, а у Дениса пошкоджена задня поверхня стегна. Обидва продовжують відновлюватися, не тренуючись у загальній групі.
Чи зіграють обидва проти "Шахтаря" – не відомо.
Дискваліфіковані
Як повідомлялося раніше, матч проти "Шахтаря" пропустять ще два основні футболісти "Динамо".
Через перебір жовтих карток дискваліфіковані на один тур Володимир Шепелєв та Артем Шабанов.