Динамо – Мальме: читачі Спорт24 вірять у перемогу киян у матчі Ліги Європи

На сайті Спорт24 відбулося опитування напередодні матчу "Динамо" – "Мальме" у Лізі Європи.

Загалом в опитуванні взяло участь майже 600 читачів. 39% з них вірять у те, що "Динамо" переможе у цьому матчі. Ще 6% вважають, що перемога киян буде з розгромним рахунком.

До слова: Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Натомість 22% читачів вважають, що перемогу святкуватиме "Мальме" (ще 5% – у розгромну перемогу шведів).

За нічию у цьому матчі проголосувало загалом 26% читачів – 10% за те, що команди не заб’ють, і ще 16% – на результативну нічию.