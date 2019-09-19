Динамо – Мальме: читачі Спорт24 вірять у перемогу киян у матчі Ліги Європи
На сайті Спорт24 відбулося опитування напередодні матчу "Динамо" – "Мальме" у Лізі Європи.
Загалом в опитуванні взяло участь майже 600 читачів. 39% з них вірять у те, що "Динамо" переможе у цьому матчі. Ще 6% вважають, що перемога киян буде з розгромним рахунком.
До слова: Динамо – Мальме: текстова онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Натомість 22% читачів вважають, що перемогу святкуватиме "Мальме" (ще 5% – у розгромну перемогу шведів).
За нічию у цьому матчі проголосувало загалом 26% читачів – 10% за те, що команди не заб’ють, і ще 16% – на результативну нічию.
Джерело: 24 канал
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