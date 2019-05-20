"Динамо" анонсувало презентацію революційної форми з автографом Лобановського

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"Динамо" презентує нову форму
"Динамо" презентує нову форму / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" оголосило про презентацію нової форми на сезон 2019/20 перед матчем 31-го туру УПЛ проти "Львова".

Офіційний спортивний спонсор "Динамо" New Balance представить нову ігрову форму киян 26 травня. Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Instagram.

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"Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф", – йдеться в повідомленні.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 травня під час матчу ФК “Динамо” Київ - ФК “Львів” офіційний спортивний спонсор київського клубу - New Balance, представить нову ігрову форму, в якій команда гратиме у сезоні 2019/2020. ⠀ Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф. ⠀ Вже під час матчу, 26 травня, нову форму клубу можна буде придбати у fan-shop ФК "Динамо" Київ на НСК "Олімпійський", а у роздрібній мережі та на офіційному сайті shop-fcdk.com - з 27 травня.

Публикация от FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

"Динамо" посіло друге місце в чемпіонаті України 2018/19 року. За 3 тури до фінішу кияни поступаються "Шахтарю" 11 очок.

Наступний матч "Динамо" проведе 22 травня на виїзді проти "Шахтаря" в Харкові.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо
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