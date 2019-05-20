"Динамо" анонсувало презентацію революційної форми з автографом Лобановського

Київське "Динамо" оголосило про презентацію нової форми на сезон 2019/20 перед матчем 31-го туру УПЛ проти "Львова".

Офіційний спортивний спонсор "Динамо" New Balance представить нову ігрову форму киян 26 травня. Про це повідомив клуб на своїй сторінці в Instagram.

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"Форма має ексклюзивний дизайн та витримана в фірмових кольорах клубу. Окрім цього, на честь 80-річчя з дня народження легендарного тренера Валерія Лобановського, на формі присутній його автограф", – йдеться в повідомленні.

"Динамо" посіло друге місце в чемпіонаті України 2018/19 року. За 3 тури до фінішу кияни поступаються "Шахтарю" 11 очок.

Наступний матч "Динамо" проведе 22 травня на виїзді проти "Шахтаря" в Харкові.

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