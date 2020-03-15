Динамо – Десна: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

"Динамо" і "Десна" зустрінуться 15 березня у рамках 23 туру другого етапу чемпіонату України з футболу. Переглянути матч можна онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Динамо" – "Десна" у рамках 23 туру чемпіонату України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 16:45. Гра розпочнеться о 17:00.

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Переглянути матч "Динамо" – "Десна" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень.

Крім того, на YouTube зустріч покаже клубний канал "Динамо" та FootballHub. Також матч "Динамо" – "Десна" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

Команди у турнірній таблиці розділяють всього три очки. "Динамо" набрало 45 очок та посідає другу сходинку. "Десна" утримує 4-е місце.

У цьому сезоні клуби зустрічалися двічі. Гра в Києві завершилася сенсаційною звитягою "сіверян" 2:1. "Динамо" ж здобуло перемогу в Чернігові з рахунком 1:0.

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