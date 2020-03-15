"Динамо" не змогло перемогти "Десну": грубі помилки захисників та рішення VAR – відео

15 березня "Динамо" зіграло в результативну нічию з "Десною" у матчі 23 туру УПЛ – 1:1.

Динамо – Десна 1:1

Голи: Русин, 69 – Філіппов, 80

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Минулого вік-енду київський клуб повернув собі другу позицію турнірної таблиці саме завдяки "Десні", яка з мінімальним рахунком обіграла "Зорю". Саме "Динамо" зустрічалося на виїзді з "Олександрією" та здобуло перемогу з рахунком 3:1.

У мід-вік і "біло-сині", і сіверяни проводили зустрічі в рамках 1/4 фіналу Кубка України. Команда Олексія Михайличенка в додатковий час вирвала перемогу у тієї ж "Олександрії", а чернігівці поступилися полтавській "Ворсклі".

У першому колі "Десна" в Києві здолала "Динамо" з рахунком 2:1, а в Чернігові кияни взяли реванш – 1:0.

"Десна" розпочала матч з володання м'ячем і чернігівці намагалися комбінувати на чужій половині. "Динамо" чекало моменту для контратаки. На 11-й хвилині після навісу з правого флангу захисник "Десни" вибив м'яч до лінії штрафної, і Кадірі з льоту завдав удар – Паст в падінні відбив.

"Десна" одразу відповіла конкуренту – Калітвінцев з лівого кута штрафного "Динамо" з-під захисника завдав удар, і Бущан теж в падінні відбив м'яч. Ще один небезпечний момент від сіверян у першому таймі: Філіппов обіграв двох захисників господарів, увірвався в штрафну і пробив в ближній кут. Рикошет від Кендзьори і м'яч прилетів до Бущана.

Наприкінці тайму "Динамо" дивом не забило – після прострілу Циганкова м'яч від захисника відскочив до Шепєлєва, який із забивної позиції влучив у поперечину.

На 69-й хвилині "Динамо" після грубої помилки захисників "Десни" все ж відкрило рахунок у матчі. Караваєв навісив з правого флангу, й Імереков головою вибив м'яч прямо на Русина, який з гострого кута хльостким ударом точно пробив повз голкіпера – 1:0.

Відео голу Русина

На 73-й хвилині матчу м'яч опинився вжеу воротах "Динамо", але арбітр зафіксував офсайд у Філіппова. Близько 5-ти хвилин розглядав цей епізод VAR.

Філіппов не розгубився і за декілька хвилин все ж забив гол після катастрофічної помилки Караваєва. Передача Олександра Караваєва до свого штрафного вивела Філіппова один на один з Бущаном, форвард холоднокровно обіграв голкіпера і відправив м'яч у порожні ворота – 1:1.

Динамо – Десна повний матч

Таким чином, "Динамо" втратило очки у важивому матчі УПЛ і з 46 очками випереджає "Зорю" за кількістю забитих і пропущених м'ячів – 2 місце. "Десна" йде четвертою (43 бали).