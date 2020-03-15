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Динамо – Десна: онлайн-трансляція матчу УПЛ

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Динамо – Десна: онлайн-трансляція / ФК "Динамо"

15 березня "Динамо" на власному полі приймає "Десну" в матчі 23 туру УПЛ. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

Гра між "Динамо" і "Десною" відбудеться при порожніх трибунах. Раніше в Україні був введений загальнодержавний карантин через коронавірус.

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Це перша зустріч команд після поділу на шістки. У турнірній таблиці "Динамо" займає 2 місце, маючи в активі 45 очок. Від першого "Шахтаря" кияни відстають на 14 балів, а третю "Зорю" випереджають на 2 пункти. У свою чергу, "Десна" з 42 очками розташовується на 4 сходинці.

Очні протистояння команд в нинішньому сезоні завершувалися з протилежними результатами. Восени "Десна" здобула перемогу (2:1), а взимку тріумфувало "Динамо" (1:0).

Динамо – Десна: онлайн-трансляція

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо ФК Десна
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