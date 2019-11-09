Десна – Дніпро-1: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

У суботу, 9 листопада, чернігівська "Десна" прийме "Дніпро-1" у рамках 14 туру чемпіонату України. Трансляцію поєдинку дивіться на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу "Десна" – "Дніпро-1" в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок гри у Запоріжжі о 14:00.

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Матч "Зоря" – "Десна" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням. Також поєдинок доступний у YouTube на каналі Football Hub.

Десна – Дніпро-1 – онлайн-трансляція

Дніпряни підходять до гри не в найкращому гуморі, оскільки не знають смаку перемоги ось уже як шість матчів поспіль. Натомість добре справи йдуть у "Десни", яка посідає третю сходинку в чемпіонаті України.