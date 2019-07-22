"Динамо" дозаявило Сідклея на новий сезон УПЛ, Русин – поза заявкою

Київське "Динамо" дозаявило бразильського футболіста Сідклея на сезон української Прем'єр-ліги 2019/20.

Весь склад був заявлений ще 17 і 18 липня, а Сідклей з'явився в списку лише у понеділок, 22 липня.

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26-річний бразилець пропустив збір з "Динамо", але зіграв проти "Оболоні-Бровара" (1:1) в спарингу 21 липня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розглядає варіанти з продажем або орендою 26-річного лівого захисника в бразильський чемпіонат.

Бразильський клуб "Греміо" вів переговори з "Динамо" по Сідклею. "Інтернасьонал" також звертався до киян з приводу оренди футболіста. Трансферні чутки сватали захисника і в бразильський "Сан-Паулу".

У списку гравців досі відсутній форвард Назарій Русин, майбутнє якого у команді "біло-синіх" залишається під питанням.