"Динамо" дозаявило Сідклея на новий сезон УПЛ, Русин – поза заявкою

269 Читать новость на русском
Сідклей потрапив у заявку "Динамо"
Сідклей потрапив у заявку "Динамо" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" дозаявило бразильського футболіста Сідклея на сезон української Прем'єр-ліги 2019/20.

Весь склад був заявлений ще 17 і 18 липня, а Сідклей з'явився в списку лише у понеділок, 22 липня.

Читайте також: "Зоря" хоче перехопити у "Карпат" форварда "Динамо"

26-річний бразилець пропустив збір з "Динамо", але зіграв проти "Оболоні-Бровара" (1:1) в спарингу 21 липня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розглядає варіанти з продажем або орендою 26-річного лівого захисника в бразильський чемпіонат.

Бразильський клуб "Греміо" вів переговори з "Динамо" по Сідклею. "Інтернасьонал" також звертався до киян з приводу оренди футболіста. Трансферні чутки сватали захисника і в бразильський "Сан-Паулу".

У списку гравців досі відсутній форвард Назарій Русин, майбутнє якого у команді "біло-синіх" залишається під питанням.

blog_ava
З шоу-бізнесу в політику: які зірки проходять в Раду нового скликання і хто уже мав мандат
сьогодні
42868
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
сьогодні 14:20 Що ви знаєте про Суперкубок України? Тест від Спорт24
347
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 17:48 Трансфери команд УПЛ: онлайн
9539
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
17 липня 13:32 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
4861
"Карпати" офіційно підписали чергового новачка
сьогодні 17:31 "Карпати" офіційно підписали чергового новачка
366
Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
сьогодні 09:22 Ломаченко та Усик винайшли новий вид спорту, схрестивши бокс з футболом: відео
2506
Новини
Більше новин
Залиште відгук