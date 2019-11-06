"Динамо" ефектно перемогло ПАОК в Юнацькій лізі УЄФА: Цітаішівілі забив у стилі Паненки – відео

Київське "Динамо" U-19 впевнено перемогло грецький ПАОК в першому матчі Юнацької ліги УЄФА. "Біло-сині" здобули перемогу завдяки голам Георгія Цітаішвілі та м'ячу Ярослава Надольського.

Динамо U-19 – ПАОК U-19 3:0

Голи: Цітаішвілі, 10 (пен), 45+1, (пен), Надольський, 76

Дивіться також: "Шахтар" програв "Динамо" Загреб у Юнацькій лізі УЄФА

Кияни відкрили рахунок у грі на 10 хвилині. Георгій Цітаішвілі вміло реалізував одинадцятиметровий. У компенсований до першого тайму час арбітр призначив ще один пенальті у ворота греків.

Знову до позначки підійшов Цітаішвілі та продемонстрував свою холоднокровність. Георгій реалізував одинадцятиметровий ударом у стилі Паненки.

По перерві "Динамо" збільшило перевагу. На 76 хвилині м'яч після удару Цітаішвілі опинився у Надольського. Ярослав вирішив пробити з далеку й відзначився ефектним голом.

Матч-відповідь між "Динамо" та ПАОКом відбудеться у Греції 27-го листопада.

Динамо U-19 – ПАОК U-19 відеоогляд матчу

Який шлях долає "Динамо" у Юнацькій лізі УЄФА?

"Динамо" U-19 виграло національну першість, тому виступає у плей-офф переможців ліг. Після перемоги проти "Шкендії" кияни пробилися у другий попередній раунд, де грають 2 матчі проти клубу ПАОК.

8 переможців попередніх раундів зустрінуться у стикових матчах з командами, які зайняли другі місця у групах "Шляху Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому 2020 року. Після цього починається плей-офф турніру.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" після 4 турів посідають останнє місце.