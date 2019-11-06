"Динамо" ефектно перемогло ПАОК в Юнацькій лізі УЄФА: Цітаішівілі забив у стилі Паненки – відео

472 Читать новость на русском
Георгій Цітаішвілі
Георгій Цітаішвілі / fcdynamo.kiev.ua

Київське "Динамо" U-19 впевнено перемогло грецький ПАОК в першому матчі Юнацької ліги УЄФА. "Біло-сині" здобули перемогу завдяки голам Георгія Цітаішвілі та м'ячу Ярослава Надольського.

Динамо U-19 – ПАОК U-19 3:0

Голи: Цітаішвілі, 10 (пен), 45+1, (пен), Надольський, 76

Дивіться також: "Шахтар" програв "Динамо" Загреб у Юнацькій лізі УЄФА

Кияни відкрили рахунок у грі на 10 хвилині. Георгій Цітаішвілі вміло реалізував одинадцятиметровий. У компенсований до першого тайму час арбітр призначив ще один пенальті у ворота греків.

Знову до позначки підійшов Цітаішвілі та продемонстрував свою холоднокровність. Георгій реалізував одинадцятиметровий ударом у стилі Паненки.

По перерві "Динамо" збільшило перевагу. На 76 хвилині м'яч після удару Цітаішвілі опинився у Надольського. Ярослав вирішив пробити з далеку й відзначився ефектним голом.

Матч-відповідь між "Динамо" та ПАОКом відбудеться у Греції 27-го листопада.

Динамо U-19 – ПАОК U-19 відеоогляд матчу

Який шлях долає "Динамо" у Юнацькій лізі УЄФА?

"Динамо" U-19 виграло національну першість, тому виступає у плей-офф переможців ліг. Після перемоги проти "Шкендії" кияни пробилися у другий попередній раунд, де грають 2 матчі проти клубу ПАОК.

8 переможців попередніх раундів зустрінуться у стикових матчах з командами, які зайняли другі місця у групах "Шляху Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому 2020 року. Після цього починається плей-офф турніру.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" після 4 турів посідають останнє місце.

blog_ava
Що відбувається на позиціях українських бійців на Донбасі після розведення військ: фото
сьогодні
4471
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео
сьогодні 17:16 Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео
Вісент Луїс 480
Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
сьогодні 15:05 Ярослав Ракіцький: як пройти шлях від головної надії у захисті до вигнанця в збірній України
Ігор Саджениця 820
Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
сьогодні 11:20 Українець Дмитро Іллюк на патріотичній машині став першим переможцем змагань з дрифту
Юрій Семенюк 408
Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов
сьогодні 11:02 Олімпіада потрібна будь-якій державі, але є питання ціни та ефективності, – Олег Немчінов
Станіслав Безушко 179
"Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
сьогодні 08:20 "Челсі" з "Аяксом" розписали божевільну нічию 4:4 – курйозний автогол, 2 пенальті та 2 вилучення
Юрій Семенюк 702
Новини
Більше новин
Залиште відгук