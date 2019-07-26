"Динамо" готується до матчу з "Шахтарем" без чотирьох гравців основи

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ФК "Динамо"
ФК "Динамо" / Footboom (Віктор Перегняк)

У п'ятницю, 26 липня, "Динамо" провело на своїй базі у Віті-Литовській офіційну фотосесію і відкрите тренування для журналістів.

І якщо в фотосесії брало участь 28 футболістів, то в відкритому тренуванні тільки 24 – 20 польових гравців і 4 воротаря.

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Відсіялися Міккель Дуелунд, Сідклей і Назарій Русин, а Фран Соль намотував кола навколо поля.

Спорт 24 писав, що "Динамо" на трансферному ринку шукає ще одного нападника, який відразу зможе грати в основному складі. Якщо в Києві з'явиться ще один форвард до закриття трансферного вікна, тоді Назарій Русин зможе перейти в "Зорю" або інший клуб.

"Динамо" на початку сезону проведе чотири поєдинки на виїзді. 28-го липня в Одесі "Динамо" зіграє проти "Шахтаря" за Суперкубок України.

31 липня та 3-го серпня "біло-сині" зіграють два матчі чемпіонату України – проти "Карпат" та ФК "Львова" відповідно. 6-го серпня "біло-синіх" чекає матч Ліги чемпіонів проти "Брюгге".

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Теги: Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол Суперкубок України Динамо
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