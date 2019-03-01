"Динамо" хоче продати бразильця, який прийшов у клуб лише влітку

Бразильський клуб "Сан-Паулу" продовжує вести переговори з "Динамо" по переходу півзахисника Че Че.

Про це повідомляє бразильський журналіст Рожеріо Ассіш. За його інформацією, "Сан-Паулу" вже погодив умови особистого контракту з Че Че.

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Бразильці запропонували "Динамо" взяти хавбека в річну оренду, але "Динамо" наполягає на повному продажу 26-річного футболіста.

У нинішньому сезоні Че Че провів за киян 15 матчів у всіх турнірах, голів не забивав і віддав лише одну результативну передачу.

Влітку 2018 року Че-Че перейшов в "Динамо" з "Палмейрас" за 5 мільйонів євро. Трансферне вікно в Бразилії буде відкрито до 3 квітня.

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