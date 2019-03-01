"Динамо" хоче продати бразильця, який прийшов у клуб лише влітку

20 Читать новость на русском
Че Че може покинути "Динамо"
Че Че може покинути "Динамо" / Pabla Begemot

Бразильський клуб "Сан-Паулу" продовжує вести переговори з "Динамо" по переходу півзахисника Че Че.

Про це повідомляє бразильський журналіст Рожеріо Ассіш. За його інформацією, "Сан-Паулу" вже погодив умови особистого контракту з Че Че.

Читайте також: "Динамо" хоче придбати футболіста "Роми" до закриття трансферного вікна

Бразильці запропонували "Динамо" взяти хавбека в річну оренду, але "Динамо" наполягає на повному продажу 26-річного футболіста.

У нинішньому сезоні Че Че провів за киян 15 матчів у всіх турнірах, голів не забивав і віддав лише одну результативну передачу.

Влітку 2018 року Че-Че перейшов в "Динамо" з "Палмейрас" за 5 мільйонів євро. Трансферне вікно в Бразилії буде відкрито до 3 квітня.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому
сьогодні
11320
Теги: Спорт Футбол Динамо
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Петряк: В Угорщині про чемпіонат України нічого не знають, він нікому нецікавий
сьогодні 13:40 Петряк: В Угорщині про чемпіонат України нічого не знають, він нікому нецікавий
98
Світоліна допомагає своєму коханцеві готуватися до півфіналу турніру в Дубаї: відео
сьогодні 13:33 Світоліна допомагає своєму коханцеві готуватися до півфіналу турніру в Дубаї: відео
1027
Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА
сьогодні 13:02 Український баскетболіст виставив на благодійний аукціон унікальну майку гравця НБА
29
Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
сьогодні 11:47 Українець Олександр Зінченко встановив унікальний рекорд чемпіонату Англії
247
Легендарний Федерер кумедно "зіпсував" спільне відео Світоліної зі своїм бойфрендом
28 лютого 21:32 Легендарний Федерер кумедно "зіпсував" спільне відео Світоліної зі своїм бойфрендом
1886
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук