Динамо – Львів: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

"Динамо" у 31-у турі чемпіонату України зіграє проти "Львова". Матч не має жодного турнірного значення, а фаворитом гри є кияни. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз на матч Динамо – Львів

"Динамо" провалило сезон, в якому не змогло виграти ні Кубок України, ні чемпіонат. Влітку клуб, швидше за все, чекають серйозні зміни, зокрема на тренерському містку. Наразі "Динамо" розглядає ряд тренерів, які можу замінити Олександра Хацкевича. Матч проти "Львова" є останнім домашнім для киян у цьому сезоні, відтак "біло-сині" спробують востаннє потішити рідних фанатів.

У свою чергу "Львів" не зміг поборотися за кваліфікаційні місця у Лізі Європи із "Зорею" та "Маріуполем". Львів'яни посідають шосту сходинку. З нового сезону не відомо, хто буде власником команди, адже в ЗМІ з'явилася інформація, що власники планують продати клуб. Таким чином, "Львів" постарається принаймні красиво завершити сезон.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Динамо" є абсолютним фаворитом протистояння. На домашню перемогу підопічних Олександра Хацкевича у "Фаворит Спорт" дають скромний коефіцієнт 1,27. А ось на звитягу "містян", які знають, як обігрувати столичний клуб, дають коефіцієнт 10,75. Нічия в матчі – 6,00.

"Динамо" у цьому сезоні забиває надзвичайно мало й перемагає здебільшого з різницею в один гол. Коефіцієнт на те, що "біло-сині" переможуть в 1 м'яч – 3,70. Перемога господарів у два голи – 3,75. Якщо ж "Львову" вдасться здобути мінімальну перемогу – 10,75.

Прогноз Pari Match

Остання зустріч клубів завершилася важкою перемогою "Динамо" 1:0, при чому київський клуб більшу частину поєдинку грав у меншості. Коефіцієнт на результат матчу 1:0 на користь господарів – 6,30. Якщо ж з таким рахунком виграє "Львів" – 25. Нічия 0:0 – 14.

На те, що "Динамо" виграє у гостей обидва тайми коефіцієнт – 2,50. На перемогу "Львова" хоча б в одному таймі – 5,30. Якщо рахунок матчу буде парний – 1,89. Непарний – 1,91.

Прогноз Winline

Букмекери Winline оцінили виїзну звитягу "Львова" великим коефіцієнтом 12. На перемогу киян букмекери дають скромний коефіцієнт 1,19. Нічия, якої в історії цього протистояння ще не було, – 5,43.

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Між собою клуби зіграли всього п'ять поєдинків і в жодному випадку обом командами не вдавалося забити голи. Чотири рази "Динамо" перемогло 1:0 й одного разу "Львів". Коефіцієнт на те, що обидві заб'ють і переможе "Динамо" – 3,08. Якщо ж обидва клуби заб'ють – 27.

Матч 31-го туру чемпіонату України між "Динамо" та "Зорею" відбудеться у неділю, 26-го травня. Початок гри, о 17:00.