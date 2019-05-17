Динамо – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Київське "Динамо" ще зберігає шанси на перемогу у чемпіонаті України. Але для цього команді слід обов'язково перемагати "Маріуполь" та надіятися на поразку "Шахтаря". "Маріуполь" ж бореться за четверте місце в УПЛ і теж прагне перемогти. Букмекери оцінили шанси "Динамо" та "Маріуполя" в очній зустрічі 28 травня.

Прогноз на матч Динамо – Маріуполь

"Динамо" не може виграти ось уже два матчі поспіль. Спершу "біло-сині" розділили очки на власному полі з "Олександрією", а в минулому турі із "Зорею". У п'яти матчах столичний клуб здобув тільки дві перемоги й одна з них сталася якраз у матчі з "Маріуполем". "Динамо" по завершенню сезону може залишитися без головного тренера, тому для Олександра Хацкевича це останній шанс щось змінити.

Якщо "Динамо" практично позбавлене турнірної мотивації, то "Маріуполь" якраз навпаки. "Азовці" вимушені перемагати киян, щоб покращити свої шанси в боротьбі із "Зорею" за четверте місце. Тим паче, що луганський клуб зіграє проти "Шахтаря", який у цьому сезоні програв тільки один поєдинок.

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Фаворит Спорт

Київський клуб є абсолютним фаворитом протистояння. Коефіцієнт на їх домашню перемогу – 1,20. А ось на сенсаційну звитягу підопічних Олександра Бабича – 15. Нічию букмекери оцінили коефіцієнтом 6,75.

У двох матчах поспіль "Динамо" пропускало гол у власні ворота, але неодмінно забивало супернику. Коефіцієнт на те, що в поєдинку "Динамо" – "Маріуполь" обидві команди відзначаться голами – 2,35. Якщо ж ні, то – 1,55. Остання гра між клубами в Києві завершилася розгромною перемогою господарів 4:0. Коефіцієнт на те, що столичні футболісти переможуть 3:0 – 6.

Pari Match

У минулому сезоні саме "Маріуполь" завадив "Динамо" вести з "Шахтарем" боротьбу до останнього за золоті нагороди чемпіонату України. Команди зіграли внічию 1:1 і кияни втратили шанс стати чемпіонами України. Коефіцієнт на те, що цей результат повториться – 11. У квітні команди зустрілися в Маріуполі й там "Динамо" перемогло 1:0. Повторення цього результату на користь "біло-синіх" букмекери оцінили коефіцієнтом 5,90.

Зважаючи на те, що травми зазнав Віталій Миколенко, то в "Динамо" можуть бути проблеми в захисті. Коефіцієнт на те, що гості заб'ють один або два голи – 2,41. Свій останній матч "Маріуполь" виграв у "Львова" з рахунком 2:0. Коефіцієнт на те, що "азовці" переможуть "Динамо" з рахунком 0:2 – 65.

Фан Спорт

У 2017 році "Динамо" розгромило "Маріуполь" на власному полі з рахунком 5:1. Коефіцієнт на такий результат у матчі 29-го туру чемпіонату України – 41. "Маріуполь" переміг киян тільки одного разу у своїй історії, коли команда мала назву "Іллічівець". Хоча "азовці" й були господарями поля, але матч відбувся у Києві. Тоді "Динамо" програло 3:2, хоча перемагало 2:0. Коефіцієнт на перемогу "Маріуполя" у цій грі – 11,5.

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Результат восьмирічної давності 3:2 на користь "Маріуполя" букмекери оцінили коефіцієнтом 176. Коефіцієнт на те, що перший гол у матчі буде забито не в проміжку з першої до 33-ї хвилини – 1,86.

Поєдинок 29-го туру чемпіонату України "Динамо" – "Маріуполь" відбудеться у суботу, 18-го травня. Початок гри, о 17:00.

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