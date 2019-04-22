Динамо – Шахтар: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Головним матчем 25-го туру УПЛ 24 квітня стане матч київського "Динамо" проти донецького "Шахтаря". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу.

Прогноз на матч Динамо – Шахтар

Цей матч матиме визначальне значення для чемпіонату України. Виграє "Шахтар" – він стане чемпіоном України (навряд чи "гірники" розтратять 10 очок переваги за сім турів). Натомість перемога "Динамо" загострить боротьбу за чемпіонство. Нічия майже залишить все як є, лиш похитнувши шальки терезів на користь "Шахтаря".

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Варто зазначити, що "Динамо" не програє у домашніх матчах "Шахтарю" в останніх трьох зустрічах. Але й "Шахтар" програв лише один матч на виїзді в чемпіонаті України цього сезону. Тож нічию очікувати не дуже варто. А все може вирішити єдиний гол.

Варто зазначити, що майже всі букмекери дали однакові коефіцієнти на перемогу "Динамо" чи "Шахтаря" у цьому матчі.

Прогноз PariMatch

У прогнозі їх експертів перемога "Динамо" оцінена у 2,65. Такий же коефіцієнт і на перемогу "Шахтаря". Нічия у цьому матчі – 3,40.

Щодо кількості голів, то найбільш ймовірним є два. Коефіцієнт на ставку "тотал матчу більше 2,0" – 1,53, у той час як "тотал матчу менше 2,0" – 2,50.

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Прогноз 1xBet

Дуже незначну перевагу у цьому матчі букмекери з 1xBet віддали "Шахтарю" – 2,65 на їх перемогу на противагу 2,664 на "Динамо". Нічия – 3,4.

Ставка на те, що обидві команди заб'ють – 1,775. На те, що одна з команд так і не відзначиться – 2,14.

Прогноз "Фаворит спорт"

Тут перевага "Шахтаря" над суперником у коефіцієнтах значно більша – 2,45 на перемогу "гірників". Перемога "Динамо" ж оцінена в 2,69. Нічия – 3,70.

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На "тотал матчу більше 2,5" стоїть коефіцієнт 1,90. Коефіцієнт на "Тотал матчу менше 2,5" – 1,91.

Має перевагу "Шахтар" і щодо автора голу – 2,40 на гол Жуніора Мораеса. У "Динамо" найбільше шансів забити у Віктора Циганкова – 2,55.

Прогноз William Hill

Тут теж рівні коефіцієнти на перемогу "Динамо" чи "Шахтаря" – по 2,55. Нічия у матчі – 3,25.

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Прогноз bwin

Їх експерти теж не віддали перевагу одній з команд. 2,55 на перемогу як "Динамо", так і "Шахтаря". Нічия у матчі – 3,20.

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 24 квітня. Початок зустрічі о 18:30. Трансляція матчу, відео голів та огляд – на сайті Спорт24.

До слова: Квитки на матч "Динамо" – "Шахтар" на НСК "Олімпійський"