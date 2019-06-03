"Динамо" купило захисника, що перед тим виступав у російському клубі

Футбольний клуб "Динамо" досяг угоди з австрійським футбольним клубом "Аустрія" про трансфер 23-річного Абдула Кадірі Мохаммеда. Він може зіграти на позиції як опорного півзахисника, так і центрального захисника.

Ганський футболіст підписав із "Динамо" контракт за схемою 4+1. За киян Кадірі виступатиме під ігровим номером "6".

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"З огляду на те, що я грав під керівництвом великої кількості тренерів, можу сказати, я досить швидко адаптуюся. Востаннє така ситуація була зі мною в Росії. Зі свого боку можу сказати, що я впевнений, що швидко адаптуюся в новій команді", – заявив Кадірі в інтерв'ю прес-службі клубу.

Абдул Кадірі починав кар'єру на батьківщині у клубі "Ашанті Голд", із яким у сезоні 2014/2015 став чемпіоном Гани. 2016-го року перейшов до складу одного з лідерів австрійської бундесліги – віденської "Аустрії". В активі ганського футболіста 32 матчі в чемпіонаті Австрії, а також шість поєдинків групового етапу Ліги Європи. 2 серпня 2018 року підписав орендну угоду до завершення сезону 2018/2019 з тульським "Арсеналом". На рахунку Кадірі 27 матчів у всіх турнірах, 2 голи та 4 гольових паси за російський клуб.