Динамо – Лугано: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

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Динамо – Лугано дивитися онлайн / ФК "Динамо"

Останній матч у Лізі Європи у 2019 році київське "Динамо" зіграє вдома проти швейцарського "Лугано". Матч можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн.

Єдиним офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи в Україні є "Медіа група Україна", куди входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2". Саме на першому з них і покажуть матч "Динамо" – "Лугано". Початок трансляції о 19:50, сам матч розпочнеться о 19:55.

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Дивитися онлайн матч "Динамо" – "Лугано" легально можна на сайті Oll.tv. Та варто зазначити, що доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Місячна підписка на канали "Футбол 1" та "Футбол 2" (у тому числі в HD-якості) обійдеться у 109 гривень. Також можна оформити підписку "Суперспорт" за 139 гривень на місяць, куди входять канали "Футбол 1/2" та Setanta Sport.

Текстову онлайн-трансляцію проведе і сайт Спорт24. Вона розпочнеться за годину до матчу.

Варто додати, що провайдер "Воля" запустив каталог "Воля Футбол+", де є можливість дивитися матчі Ліги чемпіонів та Ліги Європи як у прямому ефірі, так і у повторі. Коштує ця послуга від 29 гривень в місяць. При цьому переглядати це можна як на телевізорі, так і на смартфоні чи планшеті.

Нагадаємо, матч "Динамо" – "Лугано" відбудеться у четвер, 12 грудня. Початок зустрічі о 19:55. Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Динамо Ліга Європи
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