"Динамо" програє "Лугано" надважливий матч Ліги Європи: відео голу

Київське "Динамо" у матчі проти швейцарського "Лугано" в четвер, 12 грудня, неочікувано пропустило гол у першому таймі.

До слова: Динамо – Лугано: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Гол у ворота "Динамо" був як грім серед ясного неба. На 44-й хвилині одна з атак гостей закінчилася навісом від Дальммонте, і ніким не прикритий Араторе без проблем відправив м’яч у ворота "Динамо". Після цього команди пішли на перерву.

Відео найкращих моментів першого тайму матчу Динамо – Лугано