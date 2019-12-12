"Динамо" програє "Лугано" надважливий матч Ліги Європи: відео голу
Київське "Динамо" у матчі проти швейцарського "Лугано" в четвер, 12 грудня, неочікувано пропустило гол у першому таймі.
До слова: Динамо – Лугано: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Гол у ворота "Динамо" був як грім серед ясного неба. На 44-й хвилині одна з атак гостей закінчилася навісом від Дальммонте, і ніким не прикритий Араторе без проблем відправив м’яч у ворота "Динамо". Після цього команди пішли на перерву.
Відео найкращих моментів першого тайму матчу Динамо – Лугано
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