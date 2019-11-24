Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України
Київське "Динамо" приймає "Маріуполь". Матч в неділю, 24 листопада, можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.
Ця гра стане 47-ю між клубами, з них 42 матчі відбулися у чемпіонаті України. Цю гру "динамівці" зіграють у синій формі (воротар у чорній), гості – у помаранчевій (голкіпер – у сірій).
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У прямому ефірі матч транслюватиметься на телеканалі "2+2", а також на офіційному YouTube каналі київського "Динамо", де відбудеться розширена трансляція гри. Пряма трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:40.
Динамо – Маріуполь онлайн-трансляція матчу
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