Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Динамо – Маріуполь онлайн / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" приймає "Маріуполь". Матч в неділю, 24 листопада, можна буде переглянути онлайн на сайті Спорт24.

Ця гра стане 47-ю між клубами, з них 42 матчі відбулися у чемпіонаті України. Цю гру "динамівці" зіграють у синій формі (воротар у чорній), гості – у помаранчевій (голкіпер – у сірій).

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У прямому ефірі матч транслюватиметься на телеканалі "2+2", а також на офіційному YouTube каналі київського "Динамо", де відбудеться розширена трансляція гри. Пряма трансляція зі стадіону розпочнеться о 16:40.

Динамо – Маріуполь онлайн-трансляція матчу

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Маріуполь Новини Спорту Динамо
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