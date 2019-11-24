"Динамо" без проблем розгромило "Маріуполь": відео

Київське "Динамо" у матчі проти "Маріуполя" в неділю, 24 листопада, здобуло впевнену перемогу. Команда забила три голи у ворота суперника.

Динамо – Маріуполь 3:0

Голи: Буяльський, 21, Циганков, 77, Вербіч, 81

"Динамо" одразу взяло гру під свій контроль. Однак "Маріуполь" грав доволі надійно позаду. Особливо старався Гальчук, який мав чимало роботи у воротах. В одній з атак він врятував свою команду після неприємного рикошету від власного гравця.

До слова: Яремчук забив 16 гол у сезоні, але це не допомогло "Генту" перемогти: відео

Та і він не врятував, коли всередині першого тайму забивав Буяльський. Та у цьому моменті варто відзначити Циганкова, який віддав результативний пас.

Відео голу Буяльського

Доволі слизький рахунок був довший час. "Маріуполь" мав декілька нагод відзначитися, але в цей вечір пробити Бущана азовцям так і не вдалося.

На 76-й хвилині на поле вийшов Вербіч, а за п'ять хвилин рахунок на табло був вже розгромний. Спочатку забив Циганков. Він скористався прострілом від Шепелєва, відправивши м'яч за лінію воріт з близької відстані.

Відео голу Циганкова

А після цього забив і сам Вербіч. Він теж отримав можливість пробити здалеку.

"Динамо" перемагає та знову повертається на друге місце в турнірній таблиці. Натомість поразка "Маріуполя" викинула команду з топ-6.