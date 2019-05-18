Динамо – Маріуполь: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

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Динамо – Маріуполь онлайн трансляція - дивитися матч 18.05.2019
Динамо – Маріуполь онлайн-трансляція матчу / ФК "Динамо"

У суботу, 18 травня, київське "Динамо" приймає "Маріуполь". Онлайн-трансляція матчу з НСК "Олімпійський" – на сайті Спорт24.

Матч "Динамо" – "Маріуполь" на НСК "Олімпійський" розпочнеться о 17:00. За 20 хвилин до початку матчу зі стадіону буде доступна пряма трансляція на офіційному YouTube-каналі ФК "Динамо".

До слова: Динамо – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

Варто додати, що у цьому матчі "Шахтар" може стати чемпіоном України. Це станеться у тому випадку, якщо "Динамо" не зуміє обіграти "Маріуполь". Зараз київська команда відстає від першого місця на 11 очок.

Динамо – Маріуполь онлайн-трансляція

 

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Теги: Спорт Футбол Динамо ФК Маріуполь
Джерело: 24 канал
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