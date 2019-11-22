Динамо – Маріуполь: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

У неділю, 24 листопада, київське "Динамо" зіграє проти "Маріуполя". Букмекери оцінили шанси кожної команди на перемогу

Динамо – Маріуполь: прогноз

Цей матч обидві команди будуть проводити після паузи на матчі національних збірних. Саме в цих іграх збірна України перемогла Естонію в товариському матчі та зіграла внічию з Сербією у відборі на Євро-2020, чим гарантувала собі місце у першому кошику при жеребкуванні. А також дізналася ім'я першого суперника.

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Також цей матч відбудеться після расистського скандалу на грі між "Шахтарем" та "Динамо". Тоді фанати киян видавали звуки мавп (хоча вони переконують, що імітували вигуки виду сов, що під загрозою вимирання). На це образився гравець "Шахтаря" Тайсон, який показав їм непристойний жест та вибив м'яч на трибуни. Бразильця за це дискваліфікували на одну гру, а "Динамо" покарали одним матчем без глядачів.

Та на думку букмекерів, це не завадить "Динамо" здобути перемогу у цьому матчі. На них приймають з коефіцієнтом 1,21. Натомість на "Маріуполь" вдесятеро вищий показник – 12,50-13,00.

Прогноз Favorit

У них перемога "Динамо" отримала коефіцієнт 1,21. Перемога "Маріуполя" – 12,50. Нічия у матчі – 6,90.

Букмекери очікують чимало голів у матчі. Ставка на "тотал матчу більше 2,5" приймається з коефіцієнтом 1,62. Що голів буде менше, аніж три (тотал матчу менше 2,5) – 2,21.

Прогноз PariMatch

Їх експерти очікують перемогу "Динамо" з коефіцієнтом 1,22. Більший в них коефіцієнті на перемогу "Маріуполя" – 13,00. Нічия – 6,30.