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"Динамо" на перший збір в Туреччину взяло 29 футболістів, двоє гравців опинилося поза заявкою

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Тренувальний збір "Динамо" / ФК "Динамо"

Тренерський штаб київського "Динамо" визначився зі списом гравців, які вирушать на перший навчально-тренувальний збір. Цього разу кияни відправляться в турецький Белеку та пробудуть там два тижні – з 15 січня до 28 січня.

На збір до Туреччини вирушать 29 футболістів. Серед них і гравці молодіжного складу, йдеться на сайті "Динамо".

Воротарі: Денис Бойко, Георгій Бущан, Владислав Кучерук та Руслан Нещерет

Захисники: Йосіп Піваріч, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар, Микита Бурда, Віталій Миколенко, Олександр Сирота, Денис Попов, Костянтин Вівчаренко, Ілля Забарний, Артем Шабанов

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Беньямін Вербіч, Міккел Дуелунд, Карлос Де Пена, Абдул Мохаммед Кадірі, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський, Георгій Цітаішвілі, Олександр Караваєв

Нападники:  Фран Соль, Ібрагім Каргбо, Назарій Русин.

До слова: "Шахтар" візьме на тренувальні збори двох футболістів з іншого клубу УПЛ

Варто відзначити, що у списку немає двох нападників – Жерсона Родрігеша та Артема Бєсєдіна. Першого команда намагається продати через недотримання режиму. А щодо Бєсєдіна, то футболіст звинувачується у вживанні допінгу та тимчасово відсторонений від футболу.

Нагадаємо, у рамках першого збору наша команда проведе шість контрольних поєдинків.

19 січня (неділя). 16:00. "Динамо" – "Легія" (Польща)
20 січня (понеділок). 16:00. "Динамо" – "Нефтчі" (Азербайджан)
23 січня (четвер). 16:00. "Динамо" – "Вардар" (Північна Македонія)
24 січня (п’ятниця). 16:00. "Динамо" – "Хайдук" (Хорватія)
27 січня (понеділок). 16:00. "Динамо" (Київ) – "Динамо" (Брест, Білорусь)
28 січня (вівторок). 11:00. "Динамо" – "Кайрат" (Казахстан)


Товариські матчі "Динамо" на зборі в Туреччині (ілюстрація: ФК "Динамо")

Другий навчально-тренувальний збір триватиме з 2-го по 16-те лютого і теж пройде у Туреччині.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Динамо Футбол Спорт
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