"Динамо" напівосновним складом не змогло перемогти друголіговий клуб

Київське "Динамо" під час перерви на матчі національних збірних провело контрольний поєдинок.

Столична команда вирішила провести спаринг проти житомирського "Полісся", яке виступає у Другій лізі України.

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У "Динамо" на матч вийшли декілька основних гравців, резервісти, а також один футболіст, який перебуває на перегляді: Бущан, Дмитрук, Петрусенко, гравець на перегляді (U-19), Сідклей, Че Че, Шепелєв, Андрієвський, Гармаш, Буено, Шпирка.

Команди розійшлися результативною нічиєю 1:1. У першому таймі за киян гол забив футболіст, який перебуває на перегляді. По перерві зрівняв рахунок Логінов.

Наступний матч "Динамо" проведе 3 квітня у рамках чемпіонату України з футболу проти "Зорі". Наразі кияни на другому місці в турнірній таблиці УПЛ. "Полісся" ж утримує друге місце в групі A Другої ліги.

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