"Динамо" не змогло перемогти англійський клуб у товариському матчі

Київське "Динамо" в рамках підготовки до нового сезону провело черговий матч. Цього разу кияни зустрілися з англійською командою "Брентфорд" й зіграли внічию.

Брентфорд – Динамо 0:0

Читайте також: Фанат "Динамо", який вибіг на поле "Олімпійського" зі свастикою, балотується у Верховну Раду

У першому таймі "Динамо" могло пропустити гол. На сьомій хвилині арбітр призначив пенальті у ворота "біло-синіх" через фол Артема Шабанова. Однак воротар Георгій Бущан парирував пенальті. У першому таймі голів не було.

По перерві ситуація не змінилася. Команди мали декілька можливостей відзначитися, але не використали свої нагоди. Відтак, матч завершився нічиєю 0:0.

"Брентфорд" виступає в другій за значущістю лізі Англії – Чемпіоншипі. "Бджоли" за підсумком минулого сезону посіли 11-е місце.

У минулому матчі на зборах кияни розгромили скромний австрійський клуб "Цирль". "Біло-сині" мали провести ще матч проти "Шваці", але поєдинок скасували.