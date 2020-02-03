"Динамо" несподівано перевело основного захисника у дубль
Захисник "Динамо" Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений в молодіжну команду.
Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні київського клубу. Його місце в першій команді зайняв Олександр Романчук, пише пресслужба клубу.
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Наразі невідомо, чому Олексій Михайличенко і його асистенти вирішили відправити легіонера у дубль.
- Тамаш Кадар приєднався до "Динамо" у лютому 2017-го року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів.
- Нещодавно з'явилася інформація, що центрбек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.
- У вівторок, 4 лютого, "Динамо" проведе два заняття на тренувальному полі, а наступного дня зіграє перший контрольний матч на другому зборі – проти "Олімпії" Любляна (початок – о 16:30).
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