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"Динамо" несподівано перевело основного захисника у дубль

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Тамаш Кадар / ФК "Динамо"

Захисник "Динамо" Тамаш Кадар рішенням тренерського штабу переведений в молодіжну команду.

Футболіст не брав участі у вечірньому тренуванні київського клубу. Його місце в першій команді зайняв Олександр Романчук, пише пресслужба клубу.

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Наразі невідомо, чому Олексій Михайличенко і його асистенти вирішили відправити легіонера у дубль.

  • Тамаш Кадар приєднався до "Динамо" у лютому 2017-го року. Відтоді угорець зіграв за киян 104 матчі, в яких забив 1 гол і віддав 5 асистів.
  • Нещодавно з'явилася інформація, що центрбек може продовжити кар'єру в чемпіонаті Китаю.
  • У вівторок, 4 лютого, "Динамо" проведе два заняття на тренувальному полі, а наступного дня зіграє перший контрольний матч на другому зборі – проти "Олімпії" Любляна (початок – о 16:30).

 

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Динамо Спорт Футбол Новини Спорту
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