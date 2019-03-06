"Динамо" очікує зустріч з головним претендентом на перемогу в Лізі Європи: шанси киян

Жереб 1/8 фіналу Ліги Європи приготував для "Динамо" одного з найбільш сильних суперників. За путівку до чвертьфіналу турніру киянам доведеться поборотися з "Челсі".

Лондонці на даний момент, за оцінками Parimatch, – головні претенденти на перемогу в турнірі. Динамівці ж в цьому списку йдуть третіми з кінця. Правда, у "Челсі" не кращим чином йдуть справи в чемпіонаті Англії – команді буде непросто зайняти хоча б четверте місце, яке дає право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів в новому сезоні. Тому "аристократи" можуть відсунути єврокубки на другий план. З іншого боку, перемога в Лізі Європи гарантує участь в Лізі чемпіонів.

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Нагадаємо, в сезоні 2015/16 команди вже зустрічалися в груповому раунді Ліги чемпіонів. Тоді в Києві команди розійшлися миром, а в Лондоні "Динамо" поступилося 1:2. Один з голів на свій рахунок записав екс-гравець "Шахтаря" Вілліан. Бразилець, до речі, провів 22 зустрічі проти "Динамо" – більше, ніж з будь-якою іншою командою в його кар'єрі.

Крім Вілліана, в складі "Челсі" вистачає футболістів, гідних уваги. Олів'є Жиру, наприклад, забиває в Лізі Європи вже п'ять матчів поспіль (шість голів). У "Динамо" ж з нападом знову не без проблем. Новачок команди Фран Соль напередодні отримав травму, і поки не ясно, коли він зможе повернутися на поле, але точно не допоможе команді в цьому протистоянні.

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Поки що розклади киян в цій дуелі незавидні. На перемогу команди у першому матчі аналітики Parimatch дають 10% (18% – на нічию). Втім, коли до фіналу залишається все менше часу, складно давати однозначні прогнози. На цій стадії вболівальники вправі очікувати будь-якого результату. У випадку з "Динамо" багато що залежатиме від першого матчу: позитивний результат в Лондоні дасть можливість в матчі-відповіді диктувати свої умови на полі.