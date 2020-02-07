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"Динамо" офіційно підписало другого новачка цією зимою

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Беніто перейшов у "Динамо" / ФК "Динамо"

Нігерійський півзахисник Беніто пройшов медогляд і підписав контракт з київським "Динамо".

Угода розрахована до кінця червня 2023 року, інформує офіційний сайт "біло-синіх".

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Гравець отримав 77-й номер. Найближчим часом приєднається до команди на другому тренувальному зборі.

Останнім клубом Беніто був російський "Тамбов", за який він забив 3 голи в 35 матчах у всіх турнірах. Також нігерієць виступав за мінський "Луч" і ташкентський "Локомотив".

До цього "Динамо" взимку підписало бельгійського нападника Ібрагіма Каргбо, який пошкодив внутрішню бічну зв'язку і може не зіграти у другій частині чемпіонату.

На зимову перерву "Динамо" пішло на другому місці УПЛ з відставанням від "Шахтаря" в 14 очок. У першому матчі після відновлення чемпіонату України "біло-сині" 22 лютого зіграють з "Ворсклою".

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо Трансфери
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