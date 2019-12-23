"Динамо" офіційно повернуло забивного нападника

Нападник Назарій Русин, який останні пів року виступав на правах оренди за луганську "Зорю", повертається у "Динамо". У клубі вирішили повернути Русина з оренди через ситуацію з Артемом Бєсєдіним.

"Поки "Динамо" чекає на вирішення питання стосовно ситуації з Артемом Бєсєдіним, клуб скористався опцією дострокового повернення футболіста, і Назарій поїде на зимові збори з першою командою", – повідомив київський клуб.

Читайте також: Нападник "Динамо" вигадав хворобу та пропустив тренування через похід у нічний клуб

Що відомо про ситуацію Бєсєдіна? Нападник не пройшов допінг-тест. Це сталося після матчу "Мальме" – "Динамо" в Лізі Європи. Форвард відсторонений від будь-якої футбольної діяльності на 30 днів. У найближчі дні повинна визначитися дата слухання справи.

Назарій Русин виступав у складі "Зорі" з початку нинішнього сезону. Нападник провів 14 матчів у чемпіонаті України (забив п'ять м'ячів та віддав 4 результативні передачі). Ще два голи за "Зорю" Русин забив у кваліфікації Ліги Європи.