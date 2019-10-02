"Динамо" оголосило несподівану заявку на матч Ліги Європи з "Лугано"

65 Читать новость на русском
Заявка "Динамо" на матч з "Лугано"
Заявка "Динамо" на матч з "Лугано" / ФК "Динамо"

Київське "Динамо" вирушило до Швейцарії на матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти "Лугано".

"Динамо" представило список з 21 футболіста, які вирушили з командою на матч з "Лугано".

Читайте також: На матчі "Динамо" та "Олександрії" у Лізі Європи призначено арбітрів

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук.

Захисники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Георгій Цітаішвілі, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.

Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.

До місця проведення майбутнього поєдинку команда Олексія Михайличенка буде добиратися двома етапами. Спершу Динамо зробить переліт до німецького Фрідріксхафена, а потім автобусом вирушить до Санкт-Галлена, де свої домашні єврокубкові матчі проводить Лугано.

Поєдинок "Лугано" – "Динамо" відбудеться, в четвер, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київским часом.

blog_ava
Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ
сьогодні
10574
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Динамо Ліга Європи
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
сьогодні 10:05 Ефектний трейлер до українсько-російського поєдинку Гвоздик – Бетербієв: відео
735
Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
1 жовтня 22:38 Колишній нападник "Зорі" забив два курйозні голи у ворота "Реалу" у Лізі чемпіонів: відео
2000
Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
1 жовтня 19:40 Шевченко не очолить "Мілан": пояснюємо чому
Михайло Гема 941
Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
1 жовтня 15:40 Гравці "Шахтаря" у незвичний спосіб забили пенальті "Аталанті" у матчі Ліги чемпіонів: відео
2711
Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
1 жовтня 14:30 Олімпійська надія України: історія успіху 18-річної Ярослави Магучіх
799
Новини
Більше новин
Залиште відгук