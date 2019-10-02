"Динамо" оголосило несподівану заявку на матч Ліги Європи з "Лугано"
Київське "Динамо" вирушило до Швейцарії на матч другого туру групового етапу Ліги Європи проти "Лугано".
"Динамо" представило список з 21 футболіста, які вирушили з командою на матч з "Лугано".
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Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук.
Захисники: Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов, Денис Попов.
Півзахисники: Сергій Сидорчук, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Георгій Цітаішвілі, Карлос де Пена, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Віталій Буяльський.
Нападники: Фран Соль, Артем Бєсєдін, Жерсон Родрігес.
До місця проведення майбутнього поєдинку команда Олексія Михайличенка буде добиратися двома етапами. Спершу Динамо зробить переліт до німецького Фрідріксхафена, а потім автобусом вирушить до Санкт-Галлена, де свої домашні єврокубкові матчі проводить Лугано.
Поєдинок "Лугано" – "Динамо" відбудеться, в четвер, 3 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київским часом.