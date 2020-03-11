Динамо – Олександрія: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубка України
"Динамо" та "Олександрія" зіграють в 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Гру, яка відбудеться 11 березня, можна переглянути онлайн та по телебаченню.
Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у рамках 1/4 фіналу Кубка України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30.
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Переглянути матч "Динамо" – "Олександрія" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.
Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.
Шляхи "Динамо" та "Олександрії" двічі перетиналися у Кубку України. У сезоні 2015/2016 "Олександрія" за сумою двох матчів перемогла "Динамо" 2:1 та пройшла в півфінал.
У 2017 році "біло-сині" взяли реванш, перемігши в додатковий час з рахунком 3:2.
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