Динамо – Олександрія: де дивитися матч 1/4 фіналу Кубка України

"Динамо" та "Олександрія" зіграють в 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Гру, яка відбудеться 11 березня, можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Поєдинок "Динамо" – "Олександрія" у рамках 1/4 фіналу Кубка України покаже телеканал "2+2". Початок трансляції о 19:25. Гра розпочнеться о 19:30.

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Переглянути матч "Динамо" – "Олександрія" можна на платформі MEGOGO, якщо оформити підписку "оптимальну". Її вартість на місяць наразі 78 гривень. Крім того, на YouTube зустріч покаже канал FootballHub.

Також матч "Динамо" – "Олександрія" можна переглянути на сайті каналу "2+2" за посиланням.

Шляхи "Динамо" та "Олександрії" двічі перетиналися у Кубку України. У сезоні 2015/2016 "Олександрія" за сумою двох матчів перемогла "Динамо" 2:1 та пройшла в півфінал.

У 2017 році "біло-сині" взяли реванш, перемігши в додатковий час з рахунком 3:2.

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