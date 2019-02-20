Динамо – Олімпіакос: прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

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Динамо - Олімпіакос: прогноз на матч Ліги Європи 2018/2019
Динамо – Олімпіакос прогноз букмекерів

У четвер, 21 лютого, київське "Динамо" на своєму полі проведе матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи. У Києві віце-чемпіон України зіграє проти грецького "Олімпіакоса". Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому матчі.

Перший поєдинок протистояння пройшов на полі "Олі" і приніс дещо несподіваний результат 2:2, який більшою мірою влаштував віце-чемпіона України. Проте, у "Олімпіакоса" залишаються шанси на продовження боротьби за трофей, правда, для цього необхідно перемагати в Києві, або грати з "Динамо" у дуже результативну нічию.

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У William Hill перемога київської команди на власному полі оцінена в 2,15. У той час як на перемогу "Олімпіакоса" стоїть коефіцієнт 3,40. На те, що матч закінчиться у нічию, коефіцієнт 3,30.

На прохід у наступний раунд букмекери віддають безапеляційну перевагу "Динамо" – 1,36, на прохід "Олімпіакоса" стоїть коефіцієнт 3,00.

PariMatch оцінив перемогу команди Олександра Хацкевича в 2,17. Перемога грецького клубу – 3,55. Нічия у матчі – 3,45.

При цьому на прохід у 1/8 фіналу Ліги Європи майже такі самі коефіцієнти, що й у попередньому випадку – 1,40 на "Динамо" та 3,15 на "Олімпіакос".

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Букмекери з Marathon bet оцінили перемогу "Динамо" на 2,20. Перемога "Олімпіакоса" отримала показник 3,60. Нічия у другому матчі між цими командами у Києві – 3,45.

На прохід у наступний раунд теж більше шансів в українського клубу – 1,40. На прохід "Олімпіакоса" – 3,10.

Поєдинок "Динамо" – "Олімпіакос" відбудеться 21 лютого у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок гри о 22:00 за київським часом. Огляд матчу та відео голів – на Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Динамо
Джерело: 24 Канал
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