Динамо – Олімпік: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

Першим матчем Олексія Михайличенка після повернення на тренерський місток київського "Динамо" стане гра проти донецького "Олімпіка". Її можна буде переглянути як на стадіоні, так і по телебаченні та онлайн на Спорт24.

Матчі київського "Динамо" в цьому сезоні й надалі транслює телеканал "2+2". Тож саме тут і транслюватиметься гра проти "Олімпіка". Початок трансляції о 19:25.

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Також матч можна буде переглянути й онлайн. При цьому транслюватиме його як і офіційний youtube-канал "Динамо", так і на каналі Football Hub.

Переглянути матч "Динамо" – "Олімпік" можна буде і на сайті Спорт24. Посилання на відео-трансляцію буде доступно ближче до початку матчу.

Матч "Динамо" – "Олімпік" відбудеться у суботу, 24 серпня, у Києві на НСК "Олімпійський". Відео голів та огляд матчу – на сайті Спорт24.