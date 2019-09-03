"Динамо" отримало суперника в Юнацькій лізі УЄФА

У вівторок, 3-го вересня, відбулося жеребкування "Шляху чемпіонів країн" в Юнацької лізі УЄФА. Суперником "Динамо" U-19 стала "Шкендія", чемпіон Північної Македонії серед юнацьких команд.

Стадія "Шляхи національних чемпіонів" складається з двох попередніх плей-офф раундів, в яких беруть участь 32 команди. Матчі першого раунду відбудуться 2 і 23 жовтня.

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Перший матч "Динамо" проведе вдома. Якщо "Динамо" вийде переможцем, то візьме участь у другому попередньому раунді, матчі пройдуть – 6 і 27 листопада. Тут кияни можуть зустрітися з переможцем пари "Богеміан" – ПАОК. Перший матч динамівці також можуть провести вдома.

Потім 8 переможців попередніх раундів зустрічаються в стикових матчах з командами, що зайняли другі місця у групах "Шляхи Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому. Після цього починається плей-офф турніру.

У минулому сезоні "Динамо" U-19 вилетіло в 1/8 від "Хоффенхайма" в серії пенальті.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти "Манчестер Сіті", "Аталанти" та "Динамо" Загреб.