"Динамо" отримало суперника в Юнацькій лізі УЄФА

92 Читать новость на русском
"Динамо" отримало суперника в Юнацькій лізі УЄФА
"Динамо" отримало суперника в Юнацькій лізі УЄФА / uefa.com

У вівторок, 3-го вересня, відбулося жеребкування "Шляху чемпіонів країн" в Юнацької лізі УЄФА. Суперником "Динамо" U-19 стала "Шкендія", чемпіон Північної Македонії серед юнацьких команд.

Стадія "Шляхи національних чемпіонів" складається з двох попередніх плей-офф раундів, в яких беруть участь 32 команди. Матчі першого раунду відбудуться 2 і 23 жовтня.

Читайте також: Лунін про дебют за "Вальядолід": Про це там не говорять

Перший матч "Динамо" проведе вдома. Якщо "Динамо" вийде переможцем, то візьме участь у другому попередньому раунді, матчі пройдуть – 6 і 27 листопада. Тут кияни можуть зустрітися з переможцем пари "Богеміан" – ПАОК. Перший матч динамівці також можуть провести вдома.

Потім 8 переможців попередніх раундів зустрічаються в стикових матчах з командами, що зайняли другі місця у групах "Шляхи Ліги чемпіонів". Стикові матчі пройдуть в лютому. Після цього починається плей-офф турніру.

У минулому сезоні "Динамо" U-19 вилетіло в 1/8 від "Хоффенхайма" в серії пенальті.

"Шахтар" U-19 виступає в "Шляху Ліги чемпіонів", де групи визначаються відповідно до жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. "Гірники" зіграють проти "Манчестер Сіті", "Аталанти" та "Динамо" Загреб.

blog_ava
Сильні грози і вітер накриють Україну: в яких областях чекати негоду
сьогодні
188011
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Динамо
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ломаченко після бою проти Кемпбелла отримав іменний годинник та подарував його батькові: відео
сьогодні 13:14 Ломаченко після бою проти Кемпбелла отримав іменний годинник та подарував його батькові: відео
2577
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
сьогодні 12:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
9395
Коноплянка прокоментував свій перехід у донецький "Шахтар"
2 вересня 22:50 Коноплянка прокоментував свій перехід у донецький "Шахтар"
3496
Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"
2 вересня 19:28 Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"
4952
ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена
2 вересня 16:11 ФІФА назвала претендентів на кращого гравця, воротаря, тренера, вболівальника та гол року: імена
601
Новини
Більше новин
Залиште відгук