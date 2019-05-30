"Динамо" отримає нового тренера 31 травня, – ЗМІ

Київське "Динамо" з великою часткою ймовірності розстанеться з головним тренером Олександром Хацкевичем.

Офіційно про це буде оголошено 31 травня, повідомляє "Главред".

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Невдачі київського клубу і шквал критики з боку вболівальників підштовхнули керівництво "Динамо" шукати нового наставника.

За інформацією джерела, найбільш імовірним кандидатом на пост головного тренера є іспанський фахівець Рауль Ріанчо.

Футболісти "Динамо" поділилися на групи гравців. Деякі гравці підтримують Хацкевича, а деякі, навпаки, хочуть, щоб його звільнили. Призначення Рауля Ріанчо – це порятунок для клубу в даній ситуації. Він добре знайомий з багатьма гравцями "Динамо" і знає всі методи роботи. Думаю, він і очолить клуб,

– сказало виданню джерело в клубі.

До слова, білоруський фахівець очолив "біло-синіх" влітку 2017-го року. Олександра Хацкевича закінчується у кінці цього сезону. Наразі не відомо, чи продовжить клуб угоду з білоруським фахівцем. За два роки в "Динамо" Хацкевич виграв тільки Суперкубок України (2018).

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