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"Динамо" подало позов у ФІФА: бразильський клуб не оплатив трансфер футболіста

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Че Че / fcdynamo.kiev.ua

"Динамо" подало позов проти бразильського клубу "Сан-Паулу". Причиною стало прострочення платежу по трансферу футболіста Че Че.

ФІФА підтвердила, що "Динамо" подало позов проти "Сан-Паулу", інформує Sport Arena.

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Ми можемо підтвердити, що відповідна претензія була подана "Динамо" на адресу ФІФА і в цей час обробляється відповідним департаментом. Рішення з цього питання ще не прийнято,
– йдеться у заяві ФІФА.

"Сан-Паулу" купив Че Че у квітні 2019 року за 5 мільйонів євро. Клуби домовилися, що платіж буде здійснюватися частинами.

Бразильський клуб начебто прострочив платіж. "Динамо" подало протест тиждень тому.

Статистика Че Че в "Динамо": 16 матчів, 1 результативна передача.

За інформацією ЗМІ, "Динамо" з листопада намагається зв'язатися з бразильським клубом, але безуспішно.

Таким чином, кияни звернулися до ФІФА, яка вивчить документи щодо трансферу і винесе рішення.

Що загрожує "Сан-Паулу"? Якщо бразильців визнають винним, то клуб зобов'яжуть виплатити штраф і відсотки. Також на клуб можуть накласти заборону здійснювати трансфери.

"Сан-Паулу" завершив рік з дефіцитом бюджету 38,6 мільйона євро. Зараз клуб роздумує над продажем футболістів, щоб знизити зарплатну відомість.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФІФА Динамо
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