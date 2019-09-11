"Динамо" подарувало звільненим морякам абонементи і клубну атрибутику: відео

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ФК "Динамо" зустрілось з моряками
ФК "Динамо" зустрілось з моряками / fcdynamo.kiev.ua

Гравці і тренерський штаб "Динамо" провели зустріч зі звільненими з російського полону українськими моряками.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Колишнім полоненим вручили іменні абонементи на домашні матчі київського клубу, комплекти динамівської екіпіровки, м'ячі, книги та шарфики.

Також в делегації були екс-гравець "Динамо" Володимир Мунтян та представники фан-клубу киян.

Що відомо про звільнення українських політв'язнів і моряків?
Вранці 7 вересня Росія та Україна таки провели обмін за схемою "35 на 35". Літак з полоненими українцями приземлився в київському "Борисполі" близько 14 години.

На Батьківщину повернулися 24 військовополонені моряки та 11 політв'язнів: Роман Сущенко, Володимир Балух, Олександр Кольченко, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Павло Гриб, Артур Панов, Олексій Сизонович та Олег Сенцов.


Звільнені українські моряки / Інфографіка 24 каналу


Звільнені українські політв'язні Кремля / Інфографіка 24 каналу

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Теги: Спорт Футбол Динамо Українські моряки в полоні
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