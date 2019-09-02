"Динамо" покинув захисник, а клуб заявив на сезон віцечемпіона Південної Америки

Останній день трансферного вікна змушує багато команд у пришвидшеному темпі як шукати підсилення, так і позбуватися зайвого баласту. Не виключення і "Динамо".

"Динамо" на офіційному сайті оголосило, що клуб та сербський захисник Александар Пантич досягли угоду про розірвання контракту за обопільною домовленістю сторін. 27-річний захисник отримав статус вільного агента.

У київський клуб центральний захисник перейшов взимку 2017 року вільним агентом після розірвання угоди з іспанським "Вільярреалом". За "Динамо" він зіграв 20 матчів, більшу частину з яких в першій половині 2017 го. У 2018-му він втратив місце в основі, тож взимку 2019 року відправився в оренду в іспанський "Кадіс". Але й там йому не вдалося заграти через травму, яка залишила його поза грою до кінця сезону.

Читайте також: Коноплянка перейшов у донецький "Шахтар"

Натомість "Динамо" внесло в заявку Карлоса Самбрано. Захисник минулий сезон провів в оренді у швейцарському "Базелі". А влітку 2019 року зі збірною Перу дійшов до фіналу Копа Амеріка, де поступився збірній Бразилії. Попередній тренер Олександр Хацкевич заявляв, що не розраховує на гравця. Однак в оренду він так і не пішов, тож кияни заявили його на цей сезон.